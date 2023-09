Черновик «Богемской рапсодии» Queen ушел с молотка за 1,4 миллиона фунтов

Черновик текста «Богемской рапсодии» Queen ушел с молотка за 1,4 млн фунтов

Черновик текста песни «Богемская рапсодия» британской группы Queen продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 1,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 172 миллиона рублей). Об этом сообщается на сайте аукциона.

Первоначальный вариант композиции состоит из 15 страниц текста, на которых можно разглядеть перечеркнутое оригинальное название песни — «Монгольская рапсодия», позже измененное на «Богемскую рапсодию». Точная цена на черновик композиции составила 1,379 миллиона фунтов стерлингов.

Помимо этого, на аукционе были проданы личные вещи солиста коллектива Фредди Меркьюри, например, его пианино, которое ушло с молотка за 1,74 миллиона фунтов. Также на аукционе были представлены и куплены черновики других композиций Queen — We Are The Champions за 317,5 тысячи фунтов, Killer Queen за 279 тысяч и Somebody To Love за 241 тысячу.

В октябре прошлого года Queen выпустила ранее не издававшуюся песню Face It Alone, записанную в 1988 году. Композиция была записана при участии Фредди Меркьюри во время работы над альбомом The Miracle, который вышел в 1989 году.

Ранее стало известно, что редкое издание книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере может быть продано за тысячи фунтов стерлингов на аукционе в Великобритании после того, как оно пережило пожар.