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22:08, 24 мая 2024Бывший СССР

США приняли участие в учениях Армении по борьбе с ядерными угрозами

Пентагон принял участие в учениях Армении по борьбе с ядерными угрозами

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Специалисты Пентагона приняли участие в учениях по борьбе с ядерными, биологическими, химическими и радиологическими угрозами, которые прошли с 20 по 24 мая в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба совета безопасности Армении.

Мероприятия, нацеленные на мониторинг и предотвращение данных угроз позволят выявить пробелы, а также в будущем смогут послужить основой для создания национального плана реагирования, говорится в публикации.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна считает США и Европу своими основными партнерами. По его словам, Армения выбрала путь демократии.

Премьер-министр Никол Пашинян настаивал, что его страна готова вступить в Евросоюз уже в 2024 году.

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      Сергей Грехов
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