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22:46, 24 мая 2024Экономика

В России обвинили Евросоюз в махинациях с доходами от активов

Логвинов: ЕС придумал схему для махинаций с доходами от активов РФ для нужд ВСУ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал решение организации использовать доходы от российских активов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Логвинов назвал идею использовать доходы от российских активов для ВСУ противоправной махинацией. По его мнению, если Брюссель разработал подобный план, то он может дойти и до самих активов.

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«Мир воочию увидел, что Евросоюз способен на воровство суверенных активов иностранного государства. Причем сегодня это Россия, а завтра на ее месте может оказаться любая другая страна», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что страны G7 собрались продлить заморозку российских активов. Согласно документу, опубликованному на этой неделе Еврокомиссией (ЕК), страны Евросоюза начнут отправлять 90 процентов этих средств в бюджет объединения, откуда они пойдут на военную помощь Киеву и программу по восстановлению Украины.

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      Марина Совина
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