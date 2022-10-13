Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:41, 13 октября 2022Культура

Queen выпустила неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри

Queen выпустила неизданную песню 1988 года с вокалом Фредди Меркьюри

Фото: Evan Agostini / AP

Британская рок-группа Queen выпустила ранее не издававшуюся песню Face It Alone, записанную в 1988 году. Об этом сообщает NME.

Композиция была записана при участии вокалиста группы Фредди Меркьюри во время работы над альбомом The Miracle, который вышел в 1989 году. В настоящий момент песня доступна на стриминговых платформах Apple Music и Spotify. Позднее она появится в обновленной версии пластинки The Miracle.

О готовящемся релизе участники Queen сообщили в начале июня. Гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор рассказали, что обнаружили композицию умершего в 1991 году Меркьюри, однако позже забыли о ней. «Мы нашли маленькую жемчужину от Фредди, о которой мы забыли. И это прекрасно. На самом деле это было настоящим открытием», — поведал один из музыкантов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
В Азербайджане высказались об отношениях с Россией
Во Львовской области сообщили об ударе по военному объекту
Снаряды времен Второй мировой усложнили расследование на «Северных потоках»
В Госдуме подтвердили отсрочку от мобилизации для еще одной категории россиян
Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Боец ММА Минеев заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе
Психотерапевт назвал сообщающие о стрессе сигналы тела
Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.