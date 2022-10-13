Queen выпустила неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри

Queen выпустила неизданную песню 1988 года с вокалом Фредди Меркьюри

Британская рок-группа Queen выпустила ранее не издававшуюся песню Face It Alone, записанную в 1988 году. Об этом сообщает NME.

Композиция была записана при участии вокалиста группы Фредди Меркьюри во время работы над альбомом The Miracle, который вышел в 1989 году. В настоящий момент песня доступна на стриминговых платформах Apple Music и Spotify. Позднее она появится в обновленной версии пластинки The Miracle.

О готовящемся релизе участники Queen сообщили в начале июня. Гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор рассказали, что обнаружили композицию умершего в 1991 году Меркьюри, однако позже забыли о ней. «Мы нашли маленькую жемчужину от Фредди, о которой мы забыли. И это прекрасно. На самом деле это было настоящим открытием», — поведал один из музыкантов.