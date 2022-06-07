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Queen выпустит ранее никому не известную песню Фредди Меркьюри

Группа Queen выпустит ранее никому не известную записанную Фредди Меркьюри песню

Фото: Queen

Участники британской рок-группы Queen сообщили, что выпустят песню, записанную Фредди Меркьюри, которую ранее никто не слышал. Об это сообщает People.

Гитарист музыкального коллектива Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор сообщили, что ранее обнаружили композицию умершего в 1991 году солиста легендарной рок-группы, однако позже забыли о ней.

«Мы нашли маленькую жемчужину от Фредди, о которой мы забыли. И это прекрасно. На самом деле, это было настоящим открытием», — сообщил 72-летний барабанщик.

Артисты признались, что долгое время не могли принять решение о релизе песни, записанной Меркьюри, однако благодаря своей команде им удалось полностью восстановить и оцифровать композицию, название которой участники музыкального коллектива пока держат в секрете.

Музыканты добавили, что презентация песни Фредди Меркьюри планируется на сентябрь этого года.

В конце прошлого года гитарист британской рок-группы Брайан Мэй раскритиковал культуру отмены и отказ от гендерных номинаций.

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Анастасия Астахова
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