Суд арестовал старшего брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

Суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Калиматова по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Калиматов, ранее возглавлявший региональный филиал «Почты России», заключен под стражу по ходатайству следствия об избрании меры пресечения.

Агентство отмечает со ссылкой на ряд Telegram-каналов, что в четверг в доме фигуранта прошли обыски по делу о хищении средств в отделении ПФР.

В октябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-главу ПФР Республики Ингушетия Ислама Сейнароева по делу о хищении около двух миллиардов рублей.

Ту же меру пресечения избрали и для бывшего начальника Сунженского районного узла почтовой связи Хасана Батыжева. По данным ФСБ, с 2019 по 2021 год члены ОПГ осуществили незаконный перерасчет пенсий местным жителям без их ведома.

Всего было проведено 54 обыска по местам жительства и работы членов ОПГ в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В операции участвовали более 1200 сотрудников ФСБ, Росгвардии, ОМОНа и СОБРа. В результате были задержаны 34 человека, им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).