Задержание похитивших более 2 миллиардов рублей из ПФР попало на видео

Задержание ФСБ членов ОПГ, похитивших более 2 миллиардов рублей из ПФР, попало на видео

Задержание членов преступной группировки, похитившей более 2 миллиардов рублей из Пенсионного фонда России (ПФР), попало на видео. Его в понедельник, 20 февраля, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ надевают наручники на фигурантов дела, проводят обыски и изымают документацию в отделении АО «Почта России» и ПФР.

Всего правоохранители провели 54 обыска по местам жительства и работы членов ОПГ в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В операции участвовали более 1200 сотрудников ФСБ, Росгвардии, ОМОНа и СОБРа. В результате были задержаны 34 человека, им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что с 2019 по 2021 год фигуранты перерасчитали пенсии жителей Ингушетии без их ведома. Деньги обналичивались, после чего законные выплаты выдавались пенсионерам, а средства, полученные после перерасчетов — похищались.