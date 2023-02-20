ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях в ПФР

ФСБ задержала более 30 человек в трех регионах по делу о хищениях в ПФР

В Ингушетии, Северной Осетии и Москве ФСБ задержала более 30 членов ОПГ по делу о масштабных хищениях в Пенсионном фонде России (ПФР). Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что группировка похитила из ПФР более двух миллиардов рублей. В ее состав входили бывшие и действующие сотрудники фонда и АО «Почта России». С 2019 по 2021 годы в Ингушетии они незаконно перерасчитали пенсии местных жителям. Законные выплаты они поступали для выдачи в региональные отделения почтовой связи, а незаконно полученные после перерасчетов — похищались.