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08:50, 20 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за убийство знакомого и похищение у него 2,7 миллиона рублей

В Ханты-Мансийске будут судить юношу, убившего друга и похитившего 2,7 миллиона рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийске суд рассмотрит дело 23-летнего юноши, совершившего разбойное нападение на знакомого. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в январе 2022 года фигурант приехал в гости к приятелю в гаражно-строительный кооператив. Он убил друга, обыскал его жилище и похитил телефон и 2,7 миллиона рублей. Затем россиянин сбежал. Он попытался через мобильный банк оформить заявку на получение кредита на один миллион рублей, но ее отклонили. Тогда обвиняемый попытался перевести со счета товарища все деньги. Сотрудники банка заподозрили мошенничество и снова отклонили операцию.

Отмечается, что ранее молодой человек угрожал убийством своей подруге. Он вывез девушку загород и пугал расправой.

По факту произошедшего было возбуждено дело по ряду статей, в том числе пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 1 статьи 119 («Угроза убийством»), пунктам «б,в» части 4 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

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Екатерина Власова
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