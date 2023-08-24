Пережившее пожар издание «Гарри Поттера» решили продать почти за миллион рублей

В Британии решили продать редкое издание «Гарри Поттера» почти за миллион рублей

Редкое издание книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере может быть продано за тысячи фунтов стерлингов на аукционе в Британии после того, как оно пережило пожар. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что стоимость книги может составить 8-12 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей). Подчеркивается, что данное издание «Гарри Поттер и философский камень» пережило пожар. Всего было выпущено 15 экземпляров подобных книг, их никогда не выставляли на продажу.

Ранее английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф поделился ожиданиями от сериала о мальчике-волшебнике. Рэдклифф признался, что с нетерпением ждет выхода сериала. Он выразил надежду увидеть в новом проекте полную историю Гарри Поттера.