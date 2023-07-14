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03:17, 14 июля 2023Культура

Дэниел Рэдклифф поделился ожиданиями от сериала о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф понадеялся увидеть подробную экранизацию книг в сериале о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф. Фото: Luke MacGregor / Reuters

Английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф поделился ожиданиями от сериала о мальчике-волшебнике. Об этом пишет Variety.

Рэдклифф признался, что с нетерпением ждет выхода сериала. Он выразил надежду увидеть в новом проекте полную историю Гарри Поттера.

«Здорово, что новое поколение познакомится с историями в новом ключе <...> Надеюсь, что люди, которые были недовольны вещами, вырезанными из фильмов, наконец-то смогут увидеть полную версию, которую так хотели», — отметил актер.

Ранее Рэдклифф заявил о нежелании играть в сериале, посвященном мальчику-волшебнику. Он подчеркнул, что история будет рассказана с самого начала.

В апреле этого года стриминговая платформа HBO Max показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Согласно видеоролику, новый проект будет в точности адаптирован под серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

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    Марина Совина
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