Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:23, 12 апреля 2023Культура

Опубликован первый тизер сериала о Гарри Поттере

Стриминговая платформа HBO Max 12 апреля опубликовала первый тизер сериала о Гарри Поттере

Фото: Pixabay

Стриминговая платформа HBO Max в среду, 12 апреля показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Он опубликован на на YouTube-канале HBO.

Согласно тизеру, новый сериал будет в точности адаптирован под серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

Ранее издание The Sun сообщило, что киностудия приступила к разработке нового фильма о мальчике-волшебнике. Источник газеты отмечал, что Warner Bros. изучают, как вывести картину «Гарри Поттер и проклятое дитя» на большой экран. Киностудия, в свою очередь, опровергла сообщения о работе над новым фильмом.

В начале января стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере с новым актерским составом. Отмечалось, что компания планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших трех-пяти лет. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки, отмечали источники.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский истребитель перехватил самолет ВМС Германии у границ
Нурмагомедов назвал свой топ-15 величайших бойцов ММА в истории
Байден рассказал о проведенных с Си Цзиньпином часах
В ЛНР прокомментировали планируемое контрнаступление ВСУ
Зеленский призвал передавать Киеву замороженные по всему миру российские активы
Робособаку вернули на службу в полицию Нью-Йорка
В США предложили пригласить в НАТО еще три страны
Известный режиссер рассказал об отношениях с сыгравшими нацистов актерами
В США рассказали об ослаблении НАТО из-за ошибки
Глава Ленобласти Александр Дрозденко высадил деревья у Саур-Могилы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.