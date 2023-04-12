Опубликован первый тизер сериала о Гарри Поттере

Стриминговая платформа HBO Max 12 апреля опубликовала первый тизер сериала о Гарри Поттере

Стриминговая платформа HBO Max в среду, 12 апреля показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Он опубликован на на YouTube-канале HBO.

Согласно тизеру, новый сериал будет в точности адаптирован под серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

Ранее издание The Sun сообщило, что киностудия приступила к разработке нового фильма о мальчике-волшебнике. Источник газеты отмечал, что Warner Bros. изучают, как вывести картину «Гарри Поттер и проклятое дитя» на большой экран. Киностудия, в свою очередь, опровергла сообщения о работе над новым фильмом.

В начале января стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере с новым актерским составом. Отмечалось, что компания планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших трех-пяти лет. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки, отмечали источники.