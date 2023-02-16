The Sun: Warner Brothers приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Киностудия Warner Brothers приступила к разработке нового фильма о Гарри Поттере. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника газеты, в настоящее время Warner Bros. изучают, как вывести картину «Гарри Поттер и проклятое дитя» на большой экран. Отмечается, что работа над продолжением франшизы о мальчике-волшебнике на какое-то время отошла на второй план из-за другого фильма о волшебной вселенной — «Фантастические твари».

При этом источник отметил, что все, кто работает над фильмами о мире Гарри Поттера, хотят, чтобы актер Дэниэл Рэдклифф вернулся к роли волшебника, однако сначала нужно согласовать план по количеству фильмов, сценарий и бюджет. «На данный момент есть надежда, что "Проклятое дитя" можно будет превратить в два фильма», — добавил источник.

В целом франшиза о мальчике-волшебнике Гарри Поттере собрала в мировом прокате более 6,4 миллиарда фунтов стерлингов (около 540 миллиардов рублей).

Ранее стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере с новым актерским составом. Отмечается, что компания планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших трех-пяти лет.