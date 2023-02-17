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11:50, 17 февраля 2023Культура

Warner Brothers опровергла новости о работе над новым фильмом о Гарри Поттере

Daily Mirror: Warner Bros. опровергла новости о работе над новым фильмом о Гарри Поттере

Кадр: фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»

Киностудия Warner Brothers опровергла сообщения о работе над новым фильмом о Гарри Поттере. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на представителя студии.

«Cообщения не соответствуют действительности», — сказал источник, комментируя новости о работе над картиной «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Ранее издание The Sun сообщило, что киностудия приступила к разработке нового фильма о мальчике-волшебнике. Источник газеты отмечал, что Warner Bros. изучают, как вывести картину «Гарри Поттер и проклятое дитя» на большой экран.

В начале января стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере с новым актерским составом. Отмечалось, что компания планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших трех-пяти лет. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки, отмечали источники.

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Варвара Кошечкина
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