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12:03, 5 июля 2023Культура

Дэниел Рэдклифф заявил о нежелании играть в сериале о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф еще раз заявил о нежелании играть в сериале о Гарри Поттере

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф еще раз заявил о нежелании играть в сериале, посвященном мальчику-волшебнику. Его цитирует ComicBook.

Он подчеркнул, что история будет рассказана с самого начала. «Уверен, что создатели не захотят выяснять, как заполучить старого Гарри на эпизодическую роль. Я определенно ни в коем случае не стремлюсь к этому. Желаю удачи в эстафете, но мне не стоит участвовать в этом», — сказал актер.

Ранее Рэдклифф назвал странным свое появление в сериале, посвященном Гарри Поттеру. Артист признался, что читал о проекте, а также отметил, что не примет в нем участия, так как история шоу будет начинаться с чистого листа, а главными героями будут дети.

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    Варвара Кошечкина
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