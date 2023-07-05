Дэниел Рэдклифф заявил о нежелании играть в сериале о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф еще раз заявил о нежелании играть в сериале о Гарри Поттере

Английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф еще раз заявил о нежелании играть в сериале, посвященном мальчику-волшебнику. Его цитирует ComicBook.

Он подчеркнул, что история будет рассказана с самого начала. «Уверен, что создатели не захотят выяснять, как заполучить старого Гарри на эпизодическую роль. Я определенно ни в коем случае не стремлюсь к этому. Желаю удачи в эстафете, но мне не стоит участвовать в этом», — сказал актер.

Ранее Рэдклифф назвал странным свое появление в сериале, посвященном Гарри Поттеру. Артист признался, что читал о проекте, а также отметил, что не примет в нем участия, так как история шоу будет начинаться с чистого листа, а главными героями будут дети.