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14:38, 15 июня 2023Культура

Дэниел Рэдклифф назвал странным свое появление в сериале о Гарри Поттере

Актер Дэниел Рэдклифф заявил, что не примет участие в новом сериале о Гарри Поттере
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф назвал странным свое появление в сериале, посвященном мальчику-волшебнику. Об этом он сообщил в интервью Deadline.

Артист признался, что читал о проекте, а также отметил, что не примет в нем участие, так как история шоу будет начинаться с чистого листа, а главными героями будут дети.

«Я думаю, что Гарри Поттер был обречен стать кем-то вроде Шерлока Холмса… Видимо, будет восьмилетний ребенок, чья жизнь изменится через пару лет», — добавил Рэдклифф.

В апреле этого года стриминговая платформа HBO Max показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Согласно видеоролику, новый проект будет в точности адаптирован под серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

Позже писательница ответила на призывы бойкотировать шоу про Гарри Поттера, в котором выступила в качестве продюсера.

В начале июня стало известно о новом романе звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон.

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    Анастасия Астахова
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