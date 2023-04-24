Джоан Роулинг ответила на призывы бойкотировать сериал про Гарри Поттера
Британская писательница Джоан Роулинг прокомментировала призывы бойкотировать новый сериал по вселенной мальчика-волшебника Гарри Поттера. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.
«Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз сериала о Гарри Поттере. Поскольку предупрежден — значит вооружен, я запаслась большим запасом шампанского», — заявила писательница.
Также Роулинг подчеркнула, что взялась за продюсирование нового шоу ради приведения Пивза — полтергейста, которого не показали в фильмах про Гарри Поттера.
Ранее стриминговая платформа HBO Max показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Согласно тизеру, новый сериал будет в точности адаптирован под серию книг Роулинг.
Писательница оказалась в центре скандала после многочисленных высказываний о трансгендерах. Она в том числе высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина».