Стало известно о новом романе звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон с бизнесменом

Стало известно о новом романе британской актрисы, исполнившей роль Гермионы Грейнджер в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, Эммы Уотсон. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, артистка вступила в отношения с бизнесменом и основателем технологической компании Walsh Consulting Group Райаном Уолшем.

«Эмме нравятся парни, уровень интеллекта которых соответствует ее собственному. Она очень умная женщина и выбирает умных мужчин. Райан тоже очень умный. Судя по всему, Эмме нравится проводить с ним время», — рассказал источник, напомнив, что ранее актриса состояла в отношениях с американским разработчиком Бренданом Ирибе и техническим директором Уильямом Найтом.

Ранее Эмма Уотсон назвала причины, по которым она взяла перерыв в актерской карьере.

В конце мая стало известно, что признанный самым сексуальным мужчиной планеты американский актер и звезда франшизы «Мстители» Крис Эванс женится на португальской актрисе Альбе Баптисте.