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12:16, 23 мая 2023Культура

Стало известно о предстоящей свадьбе самого сексуального мужчины в мире

Стало известно о предстоящей свадьбе самого сексуального мужчины в мире Криса Эванса

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Признанный самым сексуальным мужчиной планеты американский актер и звезда франшизы «Мстители» Крис Эванс женится на португальской актрисе Альбе Баптисте. Об этом сообщает RadarOnline.

Торжественная церемония состоится летом в штате Массачусетс (США), где родился артист и проживает вместе с девушкой с прошлого года. По данным инсайдера, на свадьбе будут присутствовать только родные и близкие друзья пары. «Он не может дождаться, когда сделает Альбу своей женой», — поделился источник, приближенный к 41-летнему артисту и его 25-летней возлюбленной.

В ноябре прошлого года стало известно о романе Эванса с Баптистой. На тот момент звезда Marvel уже больше года встречался с актрисой, однако предпочитал не раскрывать этого.

Ранее американская певица Рита Ора раскрыла подробности тайной свадьбы с новозеландским режиссером Тайкой Вайтити.

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Анастасия Астахова
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