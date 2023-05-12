Рита Ора раскрыла подробности свадьбы с Тайкой Вайтити

Певица Рита Ора рассказала о тайной свадьбе с режиссером Тайкой Вайтити

Американская певица Рита Ора раскрыла подробности тайной свадьбы с новозеландским режиссером Тайкой Вайтити. Ее цитирует «Звук Медиа» со ссылкой на интервью артистки журналу Glamour.

Церемония бракосочетания, прошедшая в августе 2022 года в Лондоне, была закрытой. На мероприятии присутствовали родные и близкие пары. «Учитывая мою работу, которая вся про внимание, я хотела оставить свадьбу личной. Ведь моя жизнь и карьера на виду», — рассказала певица.

По словам Оры, мероприятие было «очень духовным». «Нам просто нравился тот факт, что мы поженились», — добавила она, отметив, что на свадьбе присутствовали только две дочери режиссера, а также сестра певицы.

Ранее сообщалось, что 58-летний канадский актер Киану Ривз начал подготовку к тайной свадьбе со своей возлюбленной, 50-летней американской художницей Александрой Грант.

Рита Ора и Тайка Вайтити начали встречаться в марте 2021 года. Артисты познакомились в Сиднее, Австралия, куда певица прилетела на съемки шоу «Голос», а режиссер — фильма «Тор: Любовь и гром».