Киану Ривз начал подготовку к тайной свадьбе с Александрой Грант

Актер Киану Ривз начал подготовку к тайной свадьбе с возлюбленной Александрой Грант

58-летний канадский актер начал подготовку к тайной свадьбе со своей возлюбленной, 50-летней американской художницей Александрой Грант. Об этом сообщает RadarOnline.

По данным источников, пара планирует организовать закрытую свадебную церемонию в спокойной обстановке летом этого года. «Они хотят сохранить все в тайне от всех, за исключением членов семьи и нескольких близких друзей», — поделились в окружении артиста.

О том, что Киану Ривз встречается с Александрой Грант, стало известно осенью 2019 года. Пару заметили вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса. Они улыбались и держались за руки. Актер и художница знакомы достаточно давно — в 2011 году вышла книга Ode To Happiness («Ода счастью»), над которой они работали вместе.

В апреле этого года Киану Ривз поцеловал возлюбленную во время прохода по красной ковровой дорожке.

Ранее российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, заявил, что разводится со второй супругой Юлией через полтора года после свадьбы.