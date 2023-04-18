Киану Ривз поцеловал возлюбленную на красной ковровой дорожке

Киану Ривз поцеловал возлюбленную Александру Грант на красной ковровой дорожке

Канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз поцеловал свою возлюбленную, художницу Александру Грант, во время прохода по красной ковровой дорожке. Кадрами делится Page Six.

Пара появилась вместе на мероприятии в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе, США. Отмечается, что возлюбленные, которые известны тем, что держат свои отношения втайне, выглядели счастливыми, позируя для фотографий.

О том, что Киану Ривз встречается с Александрой Грант, стало известно осенью 2019 года. Пару заметили вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса. Они улыбались и держались за руки. 58-летний Ривз и 50-летняя Грант знакомы достаточно давно — в 2011 году вышла книга Ode To Happiness («Ода счастью»), над которой они работали вместе.