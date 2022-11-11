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11:11, 11 ноября 2022Культура

Стало известно о романе самого сексуального мужчины в мире

Самый сексуальный мужчина в мире Крис Эванс подтвердил отношения с молодой актрисой

Фото: Henry Nicholls / Reuters

41-летний американский актер Крис Эванс, признанный самым сексуальным мужчиной в мире, подтвердил отношения с 25-летней артисткой Альбой Баптиста. Об этом сообщает Page Six.

Пара была замечена держащейся за руки во время прогулки. По информации издания, звезда Marvel уже больше года встречается с актрисой, однако предпочитает не раскрывать этого.

Источник поделился подробностями романа Эванса: «Они влюблены, и Крис никогда не был так счастлив. Его семья и друзья обожают ее».

Альба Баптиста ― португальская актриса, снявшаяся в таких фильмах, как «Монахиня-воин», «Патрик» и «Дочь закона». Помимо участия в проектах, артистка занимается гуманитарной помощью в приюте в Камбодже.

Ранее Крис Эванс рассказал о желании создать семью.

В начале ноября исполнитель роли «Капитана Америки» в кинематографической вселенной Marvel был признан самым сексуальным мужчиной в мире по версии журнала People в 2022 году.

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Анастасия Астахова
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