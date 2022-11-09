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10:27, 9 ноября 2022Культура

Самый сексуальный мужчина в мире рассказал о желании создать семью

Ставший самым сексуальным мужчиной в мире Крис Эванс рассказал о желании создать семью

Фото: Henry Nicholls / Reuters

41-летний американский актер Крис Эванс, признанный самым сексуальным мужчиной в мире, рассказал о желании создать семью. Об этом он сообщил в беседе с People.

Артист отметил, что ждет рождения своих детей, так как, по его словам, «слишком стар, чтобы жить на чемоданах в течение шести месяцев».

«Это абсолютно то, чего я хочу. Жена, дети, создание семьи. Когда вы читаете о лучших артистах, будь то актеры, художники, писатели, большинство из них [признают], что работа, которой они гордятся больше всего, — это отношения и семья, которые они создали, любовь, которую они нашли, любовь, которую они разделили», — поделился Эванс, назвав создание семьи и рождение детей самыми важными вещами в своей жизни.

Сообщается, что в настоящее время актер официально не состоит в отношениях.

Ранее исполнитель роли «Капитана Америки» в кинематографической вселенной Marvel Крис Эванс был признан самым сексуальным мужчиной в мире по версии журнала People в 2022 году.

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Анастасия Астахова
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