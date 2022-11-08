Назван самый сексуальный мужчина в мире

«Капитана Америку» Криса Эванса сочли самым сексуальным мужчиной по версии журнала People

Американский актер, исполнитель роли «Капитана Америки» в кинематографической вселенной Marvel Крис Эванс назван самым сексуальным мужчиной в мире по версии журнала People в 2022 году. В интервью изданию он сказал, что больше всего эта новость порадует его мать.

41-летний артист заявил, что мать будет счастлива такому признанию его привлекательности. «Она гордится всем, что я делаю, но этим точно будет хвастаться», — предположил он.

В свою очередь, мать актера Лиза не удивилась новому титулу сына. «Это для меня не сюрприз! Наша семья будет без ума от счастья», — сказала она журналистам.

При этом, отметил Эванс, если бы в школе ему сказали, как его будут хвалить в будущем, он бы раздулся от гордости. «Это стало бы дорогой к становлению крутым парнем, которым я не был», — признался он. Однако, продолжил актер, теперь он ждет насмешек от друзей. «Да, буллинг не заставит себя ждать. Благодатная почва для харассмента», — посмеялся он.

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