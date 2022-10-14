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15:06, 14 октября 2022Ценности

Названа самая красивая женщина в мире

Британскую актрису Джоди Комер назвали самой красивой женщиной в мире

Фото: Tristan Fewings / Getty Images

Внешность британской актрисы и лауреата премии «Эмми» Джоди Комер назвали идеальной. Об этом сообщает Yahoo Life.

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 29-летней звезды телесериала «Убивая Еву» с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,52 процента близки к совершенству.

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Помимо Комер, которая заняла первое место в рейтинге самых красивых женщин в мире, медик протестировал и других знаменитостей. Так, на второе место попала актриса Зендея, которая получила 94,37 процента, а третьей стала супермодель Белла Хадид с 94,35 процентами. За ними последовали актриса Эмбер Херд (91,85), певица Ариана Гранде (91,81) и поп-исполнительница Тейлор Свифт (91,64).

В марте 2018 года доктор Де Сильва проводил аналогичное исследование среди женской половины королевской семьи. Так, пропорции жены принца Гарри Меган Маркл получили 87,4 процента, а жены принца Уильяма Кейт Миддлтон — 86,8 процента.

Золотое сечение — математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.

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Майя Пономаренко
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