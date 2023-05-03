Звезда «Гарри Поттера» назвала причины перерыва в актерской карьере

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон назвала причины перерыва в актерской карьере

Британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы Грейнджер в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, в интервью с FT назвала причины, по которым она взяла перерыв в актерской карьере.

По словам актрисы, она была не очень счастлива. «Я думаю, что чувствовала себя немного загнанной в клетку», — сказала она, отметив, что для нее было действительно трудным то, что она должна была продавать проекты, над которыми у нее не было контроля и в создании которых она почти не участвовала. При этом актриса заявила, что однажды снова может вернуться к съемкам.

Ранее Уотсон вспомнила, что во время съемок «Гарри Поттера» влюбилась в Тома Фелтона, который играл Драко Малфоя. По ее словам, она каждый день приходила на площадку и искала его.