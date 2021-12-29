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Эмма Уотсон рассказала о влюбленности в Тома Фелтона

Эмма Уотсон вспомнила, что влюбилась в Тома Фелтона во время съемок «Гарри Поттера»

Кадр: «Гарри Поттер»

Британская актриса Эмма Уотсон рассказала о влюбленности в своего коллегу Тома Фелтона. Об этом сообщает Daily Mail.

Исполнительница роли Гермионы Грейнджер вспомнила, что во время съемок «Гарри Поттера» влюбилась в Фелтона, который играл Драко Малфоя. По ее словам, она каждый день приходила на площадку и искала его.

«Помню, я зашла в комнату, где у нас были занятия. Нас попросили нарисовать то, как, по нашему мнению, выглядит бог, а Том нарисовал девушку с кепкой задом наперед на скейтборде. Не знаю, что сказать. Я просто влюбилась в него», — отметила Уотсон.

При этом она добавила, что актер относился к ней как с сестре, так как она на три года младше его. Сам Фелтон заявил, что всегда испытывал к ней теплые родственные чувства.

В 2019 году Том Фелтон опубликовал снимок, на котором он учит Эмму Уотсон, одетую в пижаму, играть на гитаре. Тогда в СМИ появилась информация о том, что звезды франшизы о Гарри Поттере встречаются, однако сами артисты не подтвердили эти слухи.

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Марина Погосян
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