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22:09, 24 мая 2024Мир

В США признали отступление ВСУ под Харьковом

Военкор США Ланкастер: ВСУ продолжают отступать и сдавать деревни под Харьковом

Фото: Unsplash

Ветеран Военно-морских сил (ВМС) США и военный журналист Патрик Ланкастер заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены и дальше отступать на ъарьковском направлении. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Военкор признал, что почти каждый день все больше деревень и поселков переходят под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что украинские войска продолжают сдавать населенные пункты под Харьковом.

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Ланкастер добавил, что Москва добивается существенных успехов в зоне спецоперации. Взятие под контроль Россией Авдеевки стало переломным моментом в боевых действиях, после которого российские силы продвигаются вперед.

Ранее сообщалось, что на Украине расследуют уход ВСУ с позиций в Харьковской области. Специалисты в Полтаве изучают действия украинских подразделений, самовольно оставивших позиции на этом направлении.

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      Марина Совина
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