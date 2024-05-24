Военкор США Ланкастер: ВСУ продолжают отступать и сдавать деревни под Харьковом

Ветеран Военно-морских сил (ВМС) США и военный журналист Патрик Ланкастер заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены и дальше отступать на ъарьковском направлении. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Военкор признал, что почти каждый день все больше деревень и поселков переходят под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что украинские войска продолжают сдавать населенные пункты под Харьковом.

Ланкастер добавил, что Москва добивается существенных успехов в зоне спецоперации. Взятие под контроль Россией Авдеевки стало переломным моментом в боевых действиях, после которого российские силы продвигаются вперед.

Ранее сообщалось, что на Украине расследуют уход ВСУ с позиций в Харьковской области. Специалисты в Полтаве изучают действия украинских подразделений, самовольно оставивших позиции на этом направлении.