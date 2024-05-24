В Херсонской области заявили о массовом сбросе воды с ДнепроГЭС

Сальдо: Украина открыла все шлюзы ДнепроГЭС и начала массовый сброс воды

Украина начала срочный сброс воды с ДнепроГЭС, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«По нашей информации противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», — уточнил глава региона.

Сальдо добавил, что значительного затопления прибрежных территорий в Херсонской области не ожидается, однако в зоне подтопления с большой долей вероятности окажутся острова в дельте Днепра.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», одной из причин сброса воды могли стать наступательные действия российских военных на островах напротив Крынок. Официальной информации со стороны Киева по данной ситуации пока не поступало.

В марте этого года по объектам украинской энергетической системы было нанесено множество ударов, в том числе ракетной атаке подверглась ДнепроГЭС. Telegram-канал «Рыбарь» уточнял, что в результате атаки станция ДнепроГЭС-2 выведена из строя на длительное время. ДнепроГЭС-1 пострадала меньше, в скором времени она сможет заработать вновь на полную мощность.