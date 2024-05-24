Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:47, 24 мая 2024Экономика

В российском регионе из-за отключения электричества рухнул лифт

В ЖК «Счастливый» в Татарстане рухнул лифт из-за отключения электричества

В селе Усады Республики Татарстан из-за отключения электричества рухнул лифт. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) «Счастливый». Жильцы дома услышали удар кабины и сообщили об этом управляющей компании. Позже выяснилось, что успела произойти аварийная остановка.

В момент падения лифта внутри по счастливой случайности никого не находилось. Причиной инцидента стало отключение питания в доме рабочими. Электрики заявили, что не предупредили жильцов и УК о своих планах, так как не смогли ни до кого дозвониться. Уточняется, что свет в доме отключают часто — из-за застройки новых домов.

Днем ранее стало известно, что в Стерлитамаке школьница из упавшего с десятого этажа лифта попала в больницу с переломом позвоночника и сотрясением мозга.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсонской области заявили о массовом сбросе воды с ДнепроГЭС

      Литва решила «защититься» от России с помощью дронов

      В России обвинили Евросоюз в махинациях с доходами от активов

      В Британии рассказали о напугавшем Зеленского провале ВСУ

      Песков оценил встречу Путина и Лукашенко словами «хорошо они посидели»

      В США признали отступление ВСУ под Харьковом

      США приняли участие в учениях Армении по борьбе с ядерными угрозами

      Суд арестовал старшего брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

      Украине передали неспособные стрелять танки Leopard

      В российском регионе из-за отключения электричества рухнул лифт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше