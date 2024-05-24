В российском регионе из-за отключения электричества рухнул лифт

В ЖК «Счастливый» в Татарстане рухнул лифт из-за отключения электричества

В селе Усады Республики Татарстан из-за отключения электричества рухнул лифт. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) «Счастливый». Жильцы дома услышали удар кабины и сообщили об этом управляющей компании. Позже выяснилось, что успела произойти аварийная остановка.

В момент падения лифта внутри по счастливой случайности никого не находилось. Причиной инцидента стало отключение питания в доме рабочими. Электрики заявили, что не предупредили жильцов и УК о своих планах, так как не смогли ни до кого дозвониться. Уточняется, что свет в доме отключают часто — из-за застройки новых домов.

Днем ранее стало известно, что в Стерлитамаке школьница из упавшего с десятого этажа лифта попала в больницу с переломом позвоночника и сотрясением мозга.

