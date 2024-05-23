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12:48, 23 мая 2024Россия

Российская школьница из лифта попала в больницу с переломом позвоночника

В Башкирии девочка из упавшего лифта попала в больницу с переломом позвоночника

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В башкирском Стерлитамаке школьница из упавшего лифта попала в больницу с переломом позвоночника и сотрясением. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По сведениям издания, лифт с девочкой внутри рухнул с десятого этажа. Российская девятиклассница собиралась к репетитору, зашла в кабину — и та резко сорвалась вниз.

Соседи услышали грохот и побежали вызволять несовершеннолетнюю. Школьницу в тяжелом состоянии и с многочисленными травмами госпитализировали.

До этого сообщалось, что лифт с 13 пассажирами рухнул вниз в высотке в Петербурге, в больнице оказались трое. Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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