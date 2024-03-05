В Петербурге лифт рухнул в шахту с 8-го этажа. В нем были взрослые и дети

Лифт с 13 пассажирами рухнул вниз в высотке в Петербурге, в больницу попали трое

В Санкт-Петербурге лифт со взрослыми и детьми в доме по Новгородскому проспекту рухнул в шахту с восьмого этажа. На место были отправлены представители экстренных служб.

Известно, что в кабине лифта находилось 13 человек, восемь взрослых и пятеро детей. Прокуратура уже начала проверку управляющей компании и вскоре даст оценку соблюдению требований безопасности для оборудования лифта.

Из лифта на скорой увезли ребенка и двух мужчин

После освобождение пассажиров из упавшего лифта ими занялись медики. Как сообщили в Комздраве Петербурга, некоторые пострадавшие от врачебной помощи отказались. Пятилетнему ребенку после осмотра на месте госпитализация также не потребовалась.

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Скорая помощь понадобилась двум пассажирам 32 и 38 лет, также с ними в больницу увезли восьмилетнего ребенка. Как выяснилось позже, медики диагностировали у него ушиб голеностопного сустава. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У них также диагностированы травмы нижних конечностей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения лифта

Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация, выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

По версии следствия, лифт упал в шахту из-за перегруза. Как пишет «Фонтанка», лифт в многоэтажном доме рассчитан максимум на восемь человек. Оборудование эксплуатируется с 2017 года, срок его службы — 25 лет.

Гендиректор местной управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова рассказала изданию, что лифт до этого работал исправно, однако пока неясно, сработал ли датчик перегруза.

По ее мнению, в произошедшем виноват человеческий фактор. Лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа, так как не выдержал нагрузки. «Не хватило мощности, чтобы удержать людей. Как только дадут добро ввести в работу этот лифт, мы введем. Он на самом деле исправен», — уточнила гендиректор.

В Петербурге проверят состояние и исправность лифтов в многоквартирных домах

С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов. Он направил депутатский запрос прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой инициировать проведение проверок с Ростехнадзором.

Органы Ростехнадзора должны принимать превентивные меры с целью недопущения подобных ситуаций и самостоятельно обращаться в органы прокуратуры для получения согласования проверок в рамках норм действующего законодательства. От их эффективности зависит безопасность и здоровье наших граждан Михаил Романов депутат Госдумы

Также депутат просит надзорное ведомство проверить качество восстановления упавшего лифта и в случае выявления нарушений запретить его монтаж на прежнее место.