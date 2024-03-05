В Петербурге лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту

Mash: в многоэтажке в Шушарах лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту

Лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту в многоэтажном доме в петербургском поселке Шушары. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, к месту были отправлены представители экстренных служб. О состоянии жильцов пока ничего не известно.

Как выяснил телеканал 78.ru, в лифтовой кабине на Новгородской улице находятся трое взрослых и ребенок.

До этого сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга застряла в заполняющемся водой лифте. Студентка зашла в лифт, чтобы отправиться на занятия, однако подъемник застрял, а сверху на нее полилась вода. Вызволили россиянку лишь через час.

Еще раньше в Нижневартовске лифт с пассажирами в кабине рухнул в шахту.