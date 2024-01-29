Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

Жительница Петербурга застряла в заполняющемся водой лифте

Жительница Петербурга застряла в лифте, который стал заполняться водой. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Эталон на Неве». Студентка зашла в лифт, чтобы отправиться на занятия, однако тот застрял, а сверху на девушку полилась вода. Вызволили ее лишь через час. «В лифте внутри лилась вода, ее заливало водой. Только через час приехали, ее открыли. И она потом говорит: "Я думала, как в фильме ужасов, просто захлебнусь". Просто она стояла в воде. Все это время в лифте горел свет, могло коротнуть. Управляющая компания, когда мы позвонили, сказала нам: "Простите, аварийная ситуация"», — рассказала о случившемся мать пострадавшей.

По словам жильцов, впервые трубы прорвало в год сдачи ЖК в 2022 году — тогда затопило парковку. Они отметили, что подземную стоянку постоянно заливает до сих, из-за этого машины приходится накрывать брезентом. Через некоторое время после прорыва труб на парковке аварии стали происходить в самом доме. На записи, сделанной жильцами, можно увидеть, что как минимум один этаж парадной затоплен. Они уточняют, что от заливов пострадали уже шесть парадных, а также детский сад, расположенный в одном из корпусов жилого комплекса. «Я лично вычерпывала воду из подвала детского садика. Это было 30 декабря», — пожаловалась одна из жительниц дома. Иногда коммунальные аварии случаются ночью.

В свою очередь, представитель управляющей компании сообщил, что в данный момент ситуация с водоснабжением находится под контролем — была созвана комиссия, дефекты устраняются. Жильцы опасаются, что по истечении действующего гарантийного срока на дом ситуация станет еще хуже.

Ранее в Нижневартовске лифт с пассажирами в кабине рухнул в шахту.