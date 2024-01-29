Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:09, 29 января 2024Среда обитания

Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

Жительница Петербурга застряла в заполняющемся водой лифте

Жительница Петербурга застряла в лифте, который стал заполняться водой. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Эталон на Неве». Студентка зашла в лифт, чтобы отправиться на занятия, однако тот застрял, а сверху на девушку полилась вода. Вызволили ее лишь через час. «В лифте внутри лилась вода, ее заливало водой. Только через час приехали, ее открыли. И она потом говорит: "Я думала, как в фильме ужасов, просто захлебнусь". Просто она стояла в воде. Все это время в лифте горел свет, могло коротнуть. Управляющая компания, когда мы позвонили, сказала нам: "Простите, аварийная ситуация"», — рассказала о случившемся мать пострадавшей.

По словам жильцов, впервые трубы прорвало в год сдачи ЖК в 2022 году — тогда затопило парковку. Они отметили, что подземную стоянку постоянно заливает до сих, из-за этого машины приходится накрывать брезентом. Через некоторое время после прорыва труб на парковке аварии стали происходить в самом доме. На записи, сделанной жильцами, можно увидеть, что как минимум один этаж парадной затоплен. Они уточняют, что от заливов пострадали уже шесть парадных, а также детский сад, расположенный в одном из корпусов жилого комплекса. «Я лично вычерпывала воду из подвала детского садика. Это было 30 декабря», — пожаловалась одна из жительниц дома. Иногда коммунальные аварии случаются ночью.

Материалы по теме:
Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?
Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?
4 декабря 2023
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

В свою очередь, представитель управляющей компании сообщил, что в данный момент ситуация с водоснабжением находится под контролем — была созвана комиссия, дефекты устраняются. Жильцы опасаются, что по истечении действующего гарантийного срока на дом ситуация станет еще хуже.

Ранее в Нижневартовске лифт с пассажирами в кабине рухнул в шахту.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В католическом храме Стамбула устроили стрельбу. Задержаны гражданин России и еще десятки человек

      Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

      Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

      ФСБ сообщила о приговоре контрабандисту за попытку вывоза 25 слитков золота

      Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег

      Израиль обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

      В России учительница поставила школьника на колени перед классом

      Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

      Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше