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14:24, 5 марта 2024Силовые структуры

Начато расследование после падения лифта с 13 пассажирами в Петербурге

СК возбудил уголовное дело после падения лифта с 13 пассажирами в Петербурге
Начало событий в новости В Петербурге лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после падения лифта с 13 пассажирами в жилом доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которого пострадали люди.

По версии следствия, ЧП произошло 5 марта в доме на Новгородском проспекте в результате перегрузки лифта. Госпитализированы трое пострадавших, в числе которых восьмилетний мальчик с ушибом правого голеностопного сустава.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей.

Пресс-служба администрации Пушкинского района Петербурга отметила, что в кабине лифта находились 13 человек, из них пятеро — дети. По предварительным данным, лифт вышел из строя из-за перегруза.

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      Любовь Ширижик
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