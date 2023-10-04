В России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Почему платить за порчу подъезда и лифта теперь будут жильцы?

В России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ

С октября в России вступили в силу изменения в Гражданский кодекс по оплате услуг ЖКХ. Каждый месяц собственники оплачивают содержание и ремонт общей площади, что входит в коммунальные платежи. Однако теперь к дополнительным расходам способны привести недобросовестные действия самих жильцов.

Речь идет об общем имуществе собственников и распространяется как на многоквартирные дома, так и на дачные и коттеджные поселки.

Что может стать причиной новых трат

Жильцам теперь придется платить за акты вандализма в подъездах, лифтах, засор канализации, загрязнение пола, потолка или стен в подъезде, за поломки кнопок в лифте, повреждение зеркала в нем, осознанное засорение мусоропровода, нарушение правил противопожарной безопасности и порчу другого имущества общедомового характера. Раньше поломки устранялись за счет управляющей компании, а теперь деньги на ремонт будут брать непосредственно с тех, кто причинил такой ущерб.

Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана Наталья Казанцева доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления

Пока не ясно, насколько эффективной может стать подобная мера. Разыскивать нарушителей планируют как с помощью технических средств, так и опираясь на слова очевидцев. «Алгоритм поиска виновных в законе не прописан. Скорее всего, для этого будут использоваться камеры наблюдения и свидетельские показания. Как будет работать поправка, пока не понятно, покажет только практика», — прокомментировал Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Собственники ежемесячно оплачивают содержание и ремонт общей собственности, это входит в коммунальные платежи. Предполагается, что на эти деньги ремонтируют сломанный мусоропровод, заменяют перегоревшие или разбитые лампочки, перекрашивают изрисованные стены. Как отметил Гусятников, скорее всего, конкретные собственники будут обязаны компенсировать стоимость ремонта, если их вину удастся доказать. Например, по записи с камер видеонаблюдения. Если этого не получится сделать или ущерб нанесут те, кто не проживает в ЖК, дополнительные расходы, как и прежде, будет нести управляющая компания.

На наш взгляд, эти изменения в большей степени затронут собственников недвижимости, которая расположена не в многоквартирных домах Евгений Корнеев юрист «Европейской юридической службы»

В любом случае жильцам нужно будет контролировать деятельность УК, чтобы избежать необоснованного повышения сборов по статьям, которые не предусматривают тарифного регулирования.

Как можно сэкономить на коммуналке

С 1 июля 2024 года впервые за полтора года будет проведена индексация платежа граждан за коммунальные услуги. Ее размер не превысит 9,8 процента, следует из материалов Минэкономразвития к прогнозу социально-экономического развития на следующий год и плановый период 2025-2026 годов.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В результате повышения тарифов в будущем году средняя сумма коммунальных платежей на семью из трех человек, проживающую в квартире площадью 50 квадратных метров, увеличится на 500-550 рублей.

Причем индексация тарифов ЖКХ не проводилась полтора года — с декабря 2022-го. Сейчас необходимость повышения тарифов объясняется тем, что инфраструктуру необходимо модернизировать, а без этого возникают риски, особенно в осенне-зимний период.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Есть несколько способов сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Во-первых, необходимо заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Во-вторых, по возможности установить трехтарифный счетчик на электроэнергию, отмечал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. На счетах за отопление, по его словам, позволят серьезно сэкономить регуляторы температуры на радиаторах — в случае если установлен соответствующий счетчик.

Также можно отключить радиоточку и центральную антенну, которыми практически никто не пользуется. Ну и конечно, нужно проверить возможность получения субсидии на оплату услуг ЖКУ и положенные по закону льготы Александр Якубовский член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

У ряда россиян есть возможность значительно сэкономить на оплате ЖКХ за счет льгот. Субсидии предоставляют тем, чьи коммунальные счета превышают федеральный уровень в 22 процента (или установленный региональными властями) относительно совокупного дохода семьи. Компенсацию предоставляют некоторым категориям граждан: семьям участников боевых действий, многодетным, а также пенсионерам.