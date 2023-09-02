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06:18, 2 сентября 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы гарантированно сэкономить на оплате ЖКУ

Депутат Якубовский посоветовал ставить счетчики для экономии на ЖКУ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Есть ряд способов, которые гарантированно снижают сумму коммунальных платежей, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он перечислил их в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, необходимо заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Во-вторых, по возможности установить трехтарифный счетчик на электроэнергию.

При замене бытовой техники на новую депутат посоветовал обращать внимание на высокий класс энергоэффективности. При замене или установке смесителей — отдавать предпочтение рычажным смесителям.

На счетах за отопление, по словам Якубовского, позволят серьезно сэкономить регуляторы температуры на радиаторах — в случае если установлен соответствующий счетчик.

«Также можно отключить радиоточку и центральную антенну, которыми практически никто не пользуется. Ну и конечно, нужно проверить возможность получения субсидии на оплату услуг ЖКУ и положенные по закону льготы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин напомнил россиянам, что в случае долгого отъезда можно сократить плату за коммунальные услуги.

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    Екатерина Смирная
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