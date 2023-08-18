Россиянам напомнили о способе сократить плату за «коммуналку» после отпуска

Юрист Крохин: плату за вывоз мусора при долгом отъезде из дома можно сократить

Плату за коммунальные услуги в случае долгого отъезда можно сократить. Об этом россиянам напомнил председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин в эфире «Радио Sputnik».

Специалист рассказал, что за вывоз мусора можно заплатить меньше, если жильцы надолго уезжали в отпуск или на дачу. Для этого необходимо подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). «Перерасчет возможен, если вас не было дома более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения. Вам могут понадобиться документы, подтверждающие ваше отсутствие, например, билет на самолет или туристическая путевка», — пояснил юрист.

В июле федеральный координатор проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что установка счетчиков на воду не только поможет сэкономить на оплате ежемесячных услуг ЖКХ, но и научит более разумному потреблению.