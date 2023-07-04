Назван способ сэкономить на услугах ЖКХ

Депутат Мосгордумы Козлов: счетчики на воду помогают сэкономить почти в два раза

Установка счетчиков на воду не только поможет сэкономить на оплате ежемесячных услуг ЖКХ, но и научит более разумному потреблению: как показывает практика, счетчики приучают россиян не транжирить воду, стимулируют экономию, что в результате тоже сказывается на размере платежей. Об этом «Ленте.ру» рассказал федеральный координатор проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы Андрей Козлов.

Специалисты Роскачества уточнили: как таковых штрафов за отказ от установки счетчиков нет, однако без них жильцы вынуждены оплачивать не фактическое использование воды, а нормативное с применением повышающего коэффициента 1,5. Если вдруг произойдут непредвиденные утечки, например, в результате аварии на трубопроводе, жилец вынужден будет оплатить и этот повысившийся норматив.

«Счетчики стимулируют граждан экономить, несмотря на то, что как раз дают реальную картину потребления, — сказал Козлов. — Многие начинают выключать воду, пока намыливают руки, чистят зубы и так далее, поскольку даже самим становится интересно, насколько можно экономить».

В основном анализ данных из квитанций за ЖКУ по нормативу и после установки индивидуальных приборов учета свидетельствует о том, что в платежках на одного человека сумма уменьшается почти в два раза Андрей Козлов депутат Мосгордумы

Козлов также предупредил, что в скором времени коэффициент для москвичей может быть повышен с 1,5 до 3. Это связано с тем, что в некоторых квартирах, где зарегистрировано определенное количество человек, проживает гораздо больше.

Ранее сообщалось, что поставщиков услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые вовремя не оплатили штрафы за завышение цен на свет, воду и газ, собрались привлекать к административной ответственности. За завышение цен должностные лица должны заплатить от 4000 до 5000 рублей, а юридические лица — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.