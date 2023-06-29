В России придумали новое наказание для завышающих цены коммунальщиков

В Госдуме предложили наказывать коммунальщиков, не заплативших штраф за завышение цен

Поставщиков услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые вовремя не оплатили штрафы за завышение цен на свет, воду и газ, собрались привлекать к административной ответственности. Новое наказание для коммунальщиков придумали в парламенте Башкирии, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке сказано, что речь пойдет также о случаях, когда правонарушитель принимает необоснованные решения, связанные с выплатой указанных штрафов, а также если виновник отказывается выполнять обязанности по выплате штрафа.

За завышение цен должностные лица должны заплатить от 4000 до 5000 рублей, а юридические лица — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. При неуплате ранее наложенного штрафа сроком свыше двух месяцев с должностных лиц предложили взыскивать от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а с юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

«Законопроект устраняет правовую неопределенность, позволяющую правонарушителям безнаказанно нарушать Жилищный кодекс Российской Федерации, формирует эффективную систему защиты граждан от недобросовестных поставщиков жилищно-коммунальных услуг», — подчеркнули авторы инициативы.

Ранее коммунальщиков захотели обязать обосновывать завышение тарифов ЖКХ. Депутаты Госдумы предложили, чтобы компании прикладывали к квитанциям документ, где будут подробно расписаны причины повышения цен. Увеличение стоимости также должно будет соответствовать постановлениям субъектов страны. Объяснение должно быть написано понятным языком в формате не длиннее двух страниц А4.