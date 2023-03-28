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15:43, 28 марта 2023Среда обитания

Коммунальщиков захотели обязать обосновывать повышение тарифов

Депутаты Госдумы захотели обязать коммунальщиков письменно обосновывать повышение тарифов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ряд депутатов Госдумы от партии «Новые люди» внесли законопроект, в котором захотели обязать коммунальные компании обосновывать в квитанциях повышение цен на тарифы ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае введения нового правила коммунальщики должны будут прикладывать к квитанциям документ, где будут подробно расписаны причины повышения цен. Увеличение стоимости также должно будет соответствовать постановлениям субъектов страны. Объяснение должно быть написано понятным языком в формате не длиннее двух страниц А4.

Авторы инициативы отметили, что такие меры помогут гражданам обжаловать повышение цен в случаях, когда оно не обосновано. «Правительство запретило повышать тарифы ЖКХ больше, чем на девять процентов. Но многие об этом не знают. Коммунальщики пользуются этим, и в своих платежках жильцы обнаруживают кратное увеличение стоимости услуг», — объяснили депутаты.

Ранее в Минстрое предложили включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ведомство направило соответствующее письмо в российское правительство.

Нина Ташевская
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