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08:13, 28 марта 2023Среда обитания

Минстрой предложил включить установку умных счетчиков в тарифы ЖКХ

«Известия»: в Минстрое предложили включить установку умных счетчиков в тарифы ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Минстрое предложили включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ведомство направило соответствующее письмо в российское правительство, с копией документа ознакомились «Известия».

Минстрой предоставил предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подтвердил изданию источник в аппарате правительства.

«Вопрос внедрения умных приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий», — уточнил он.

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Ведомство также предложило возложить обязанность по установке приборов на ресурсоснабжающие организации (РСО), если они являются исполнителем услуги.

Как заявила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, расценки на оплату ЖКХ не должны вырасти значительно благодаря постепенному переходу. Россияне смогут экономить минимум 10 процентов на холодной и горячей воде, добавила специалист.

24 марта юрист рассказала, что хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ необходимо как минимум три года. Однако она посоветовала россиянам оставлять квитанции на более долгое время, чтобы при необходимости доказать факт оплаты.

В свою очередь, Российский экологический оператор (РЭО) предложил поэтапно отказаться от печати бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги, перейдя на электронный документ.

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Марина Совина
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