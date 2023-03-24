Россиянам рассказали о сроках хранения квитанций ЖКХ

Юрист Иващенко: хранить квитанции по оплате ЖКУ необходимо минимум три года

Хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ необходимо как минимум три года. О сроках россиянам рассказала юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко, ее слова передают «Известия».

Эксперт уточнила, что, по правилам, потребитель должен сохранять документы, подтверждающие оплату ЖКУ, на срок не менее трех лет. Однако россиянам посоветовали оставлять квитанции на более долгое время, чтобы при необходимости доказать факт оплаты.

«Поскольку через год-другой краска с квитанции может сходить, советуем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения выписки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях», — отметила Иващенко.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) предложил поэтапно отказаться от печати бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), перейдя на электронный документ. Было подсчитано, что на ежемесячную рассылку квитанций тратится 50 тонн бумаги, которая в итоге оказывается на мусорных полигонах.