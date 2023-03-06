В России задумали отказаться от бумажных квитанций ЖКХ

«Известия»: РЭО предложил отказаться от печати бумажных платежек за ЖКУ

Российский экологический оператор (РЭО) предложил поэтапно отказаться от печати бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), перейдя на электронный документ. Об этом пишут «Известия».

Издание изучило соответствующее письмо, направленное гендиректором РЭО Дениса Буцаева в Минстрой. В документе указано, что на ежемесячную рассылку квитанций тратится 50 тонн бумаги, которая в итоге оказывается на мусорных полигонах. В качестве еще одного довода указано то, что для управляющих и ресурсоснабжающих организаций печать платежных документов стала обходиться дороже из-за подорожавшей бумаги.

При этом оговаривается, что бумажные квитанции пока следует сохранить для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров.

16 января стало известно, что Минстрой предложил ввести в России единый платежный документ за ЖКУ, в котором будут отображаться показания квартирных и общедомовых счетчиков. В ведомстве пояснили, что единая информационная система исключит злоупотребления и позволит на государственном уровне контролировать оборот средств в сфере ЖКХ. Тогда глава комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова отметила, что единая квитанция увеличит собираемость платы за коммунальные услуги, поскольку когда платежек несколько, некоторые из них можно случайно потерять.

В 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что бумажные платежки за ЖКХ уйдут в прошлое, на смену им придут электронные документы и уведомления. Он отметил, что россияне оплачивают больше пошлин и штрафов благодаря рассылке уведомлений через «Госуслуги».