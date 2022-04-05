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Бумажные платежки за ЖКХ уйдут в прошлое

Глава Минцифры Шадаев рассказал о постепенном отказе от бумажных платежек за ЖКХ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бумажные платежки за ЖКХ уйдут в прошлое. На смену им придут электронные документы и уведомления. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова передает «Парламентская газета».

Министр рассказал, что решение постепенно отказаться от траты бумаги на квитанции приняли на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 5 апреля. Он отметил, что, благодаря рассылке уведомлений через «Госуслуги», россияне оплачивают больше пошлин и штрафов.

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«Сегодня мы обсуждаем с Минстроем инициативу по отказу от обязательного направления счетов за ЖКХ на бумажном носителе», — заявил глава Минцифры. Он напомнил, что в сентябре 2021 года у владельцев автомобилей появилась возможность предъявлять в электронном виде свидетельство о регистрации (СТС). В будущем ведомство планирует внедрить электронные водительские права и санитарные книжки. Шадаев добавил, что, благодаря созданию цифровых профилей россиян, каждый имеет постоянный оперативный доступ к необходимым документам и может в любое время проверить их текущий статус в личном кабинете.

Ранее в марте некоторые управляющие компании России решили печатать квитанции за ЖКУ на обратной стороне документов. В других управляющих компаниях начали печатать на одном листе две платежки или рассылать их в электронном виде. Принять такие решения пришлось из-за напряженной ситуации на рынке офисной бумаги и проблем с поставками химикатов для ее производства.

Нина Ташевская
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