Песков оценил встречу Путина и Лукашенко словами «хорошо они посидели»

Песков рассказал о встрече Путина и Лукашенко, которая продлилась до трех ночи

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в первый день визита российского лидера в Минск общались до трех часов ночи, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Мы этого не говорили, но [главы государств] засиделись за три часа ночи, и так хорошо они посидели. Это было очень насыщенное общение, очень глубокое», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что у Москвы и Минска самая продвинутая форма интеграции и очень многогранное двухстороннее сотрудничество.

Путин прибыл в белорусскую столицу вечером 23 мая с двухдневным официальным визитом. В Кремле заявили, что визит проходит по приглашению принимающей стороны.