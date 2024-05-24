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22:33, 24 мая 2024Бывший СССР

Песков оценил встречу Путина и Лукашенко словами «хорошо они посидели»

Песков рассказал о встрече Путина и Лукашенко, которая продлилась до трех ночи

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в первый день визита российского лидера в Минск общались до трех часов ночи, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Мы этого не говорили, но [главы государств] засиделись за три часа ночи, и так хорошо они посидели. Это было очень насыщенное общение, очень глубокое», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что у Москвы и Минска самая продвинутая форма интеграции и очень многогранное двухстороннее сотрудничество.

Путин прибыл в белорусскую столицу вечером 23 мая с двухдневным официальным визитом. В Кремле заявили, что визит проходит по приглашению принимающей стороны.

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      Сергей Грехов
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