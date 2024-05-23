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23:30, 23 мая 2024Россия

Путин прибыл в Минск

Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается, самолет главы РФ приземлился в аэропорту белорусской столицы. Путина встретил президент республики Александр Лукашенко. В Кремле сообщили, что визит проходит по приглашению принимающей стороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что «обширное общение» Путина и Лукашенко состоится вечером в этот же день. В пятницу, 24 мая, «будет целый день этого официального визита».

Также в Минске ранее сообщалось, что переговоры глав государств 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.

В четверг стало известно, что Владимир Путин посетит Узбекистан 26 и 27 мая. Даты визита назвал помощник президента Юрий Ушаков. В ходе визита российского лидера в Узбекистан планируется подписание ряда документов.

21 мая Путин позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву и обсудил предстоящий визит в республику. Лидер Узбекистана сообщил главе РФ о ходе подготовки республики к визиту российского президента.

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      Марина Совина
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