Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается, самолет главы РФ приземлился в аэропорту белорусской столицы. Путина встретил президент республики Александр Лукашенко. В Кремле сообщили, что визит проходит по приглашению принимающей стороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что «обширное общение» Путина и Лукашенко состоится вечером в этот же день. В пятницу, 24 мая, «будет целый день этого официального визита».

Также в Минске ранее сообщалось, что переговоры глав государств 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.

В четверг стало известно, что Владимир Путин посетит Узбекистан 26 и 27 мая. Даты визита назвал помощник президента Юрий Ушаков. В ходе визита российского лидера в Узбекистан планируется подписание ряда документов.

21 мая Путин позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву и обсудил предстоящий визит в республику. Лидер Узбекистана сообщил главе РФ о ходе подготовки республики к визиту российского президента.