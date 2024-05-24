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22:07, 24 мая 2024Бывший СССР

Украине передали неспособные стрелять танки Leopard

DR: переданные Киеву Данией, ФРГ и Нидерландами танки Leopard не могут стрелять

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Киев принял решение отказаться от танков Leopard 1, переданных ей Данией, Германией и Нидерландами, поскольку часть из них была оснащена пушками, в которых отсутствуют важные части, из-за чего техника не способна стрелять. Об этом сообщает датское радио DR.

«Новая информация о пожертвовании Украине не менее 100 танков Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов раскрывает ряд серьезных проблем. Проблемы были настолько многочисленны, что Украина отказалась принять военную помощь», — сказано в материале.

Отмечается, что у части танков наблюдались проблемы с электроникой, не позволяющие украинским военным эффективно поражать цели. Также у некоторых из них были орудия, которые вовсе не могут вести огонь.

Ранее российский военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что поставленные Украине Германией и Данией танки Leopard и ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не смогут изменить ситуацию в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и станут очередными трофеями.

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      Марина Совина
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