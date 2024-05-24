Аналитик рассказал о будущем поставленных Киеву танков и РСЗО

Аналитик Коротченко: танки Leopard и установки РСЗО HIMARS станут трофеями ВС РФ

Поставленные Украине Германией и Данией танки Leopard и ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не смогут изменить ситуацию в пользу Вооруженных сил Украины и станут очередными трофеями. Об этом заявил российский военный аналитик Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

Ранее Германия совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1, также страны подготовили к передаче три РСЗО HIMARS.

По мнению эксперта, танки будут без затруднений уничтожены, так как для Российской армии это уже изученные и понятные цели.

HIMARS при этом остаются более опасной целью. Однако российские военные научились уничтожать ее с помощью двух беспилотников.

До этого в Европе заявили о провале Германии в вопросе поставок систем противовоздушной обороны для Украины. Европейские чиновники рады, что инициатива в военных поставках перешла к США.